Wirtschaftsjunioren Günzburg starten ins Jubiläumsjahr 2025

Die Wirtschaftsjunioren Günzburg hielten ihre Jahreshauptversammlung erstmals im Gasthof „Zur Linde“ in Deffingen ab. Nina Kappler übergab das Amt der 1. Vorsitzenden an Benedikt Kaltenecker, der das Motto „[zam] Zukunft.agil.machen“ in den Mittelpunkt stellt. Unterstützt wird er von Michael Niederwieser (1. Stellvertreter) und Alexander Vollertsen (2. Stellvertreter, Mitgliederkommunikation). Das Ressortteam wurde neu aufgestellt, insbesondere das neue Ressort „Gesund und Aktiv“ unter der Leitung von André Schipp. Dieses setzt künftig verstärkt auf Gesundheit, Bewegung und Work-Life-Balance. Gemeinsam mit Anna Kober (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Verena Kollmann (Kassiererin), Tony Rausch (Bildung, Politik und Soziales), Alexander Kübel (Events und Highlightveranstaltungen) und Julian Kehrle (Innovation & Unternehmertum) startet der Vorstand engagiert ins neue Jahr. 2025 feiern die Wirtschaftsjunioren ihr 40-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen für Mitglieder und Interessierte. Das Leitmotiv 2025 steht für Zusammenarbeit und Fortschritt. „[zam]“ als Abkürzung für „zusammen“ symbolisiert Gemeinschaft, ergänzt durch Begriffe wie „[zam:trinken] [zam:essen] [zam:genießen] [zam:aktiv] [zam:arbeiten]“, die verschiedene Aspekte der Vereinsarbeit widerspiegeln. Benedikt Kaltenecker betont: „Das Jubiläumsjahr soll zeigen, wie viel gemeinsam erreicht werden kann. Die Wirtschaftsjunioren Günzburg sind eine Plattform, um Wissen zu teilen und die Region aktiv mitzugestalten.“ Vielfältige Events unterstreichen diesen Anspruch und laden Mitglieder sowie Interessierte ein, Teil dieses Netzwerks zu werden. (AZ)

