Wo bald Jugendliche in Günzburg aufhorchen lassen

Plus "Sing! Dein Song" heißt ein neues Singprojekt, das Ende des Monats seine Premiere in Günzburg hat. Was der Initiator mit der Veranstaltung erreichen will.

Die Idee hatte Bernd Pfetsch, Klassenlehrer in der Mittelstufe der Günzburger Montessori-Schule seit Langem: Jugendlichen, die singen mögen und singen können, einmal die Bühne dafür zu bieten. "Das ist der Traum von vielen in diesem Alter." Jetzt setzt der Leiter der Montessori-Schulband seinen Plan in die Tat um: Am Mittwoch, 28. Juni, ist ab 18 Uhr im Saal der Musikschule Günzburg ein öffentliches Konzert geplant.

Und nicht nur eine Auftrittsmöglichkeit ist damit geschaffen. Für die jungen Sängerinnen – zur Premiere sind es ausschließlich Mädchen – hat sich eine eigens für diese Veranstaltung zusammengestellte Profiband gefunden, um instrumental zu begleiten. Stefan Baldauf, Lehrer an der Musikschule Günzburg, ist dabei. Mustafa Güler, in verschiedenen Bands im Einsatz, gibt den Bassisten. Benjamin Seitz aus Jettingen macht mit. Am Klavier sitzt der Urheber der Veranstaltung, Bernd Pfetsch. Er hofft, dass sich "Sing! Dein Song" – so nennt sich das Format – etablieren wird. Die Profis an den Instrumenten spielen an diesem Abend ehrenamtlich.

