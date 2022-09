Woche des bürgerschaftlichen Ehrenamts im Kreis Günzburg gestartet

Das Freiwilligenzentrum Stellwerk macht mit bunten Karten in den Straßen auf soziale Einrichtungen aufmerksam, die Unterstützung brauchen. Warum das Ehrenamt wichtig ist.

Unter dem Motto „Engagement macht stark“ findet vom bis 19. September die Woche des bürgerschaftlichen Engagements im Landkreis Günzburg statt. Das Freiwilligenzentrum Stellwerk beteiligt sich an der bundesweiten Werbeaktion. So bunt wie das Ehrenamt selbst sind die Engagementkarten, die in Bereichen der Innenstädte in Günzburg und Krumbach hängen. Zur Eröffnung schmückten Haupt- und Ehrenamtliche Bäume in Günzburg und Krumbach mit den Karten. Ganz nach dem Slogan „Ehrenamt macht die Musik“, wollen so zahlreiche soziale Einrichtungen und Vereine, die mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, die Chance nutzen und neue Helferinnen und Helfern gewinnen.



Auf jeder Ehrenamtskarte befindet sich ein Angebot für ein ehrenamtliches Engagement aus den Bereichen Umwelt, Soziales, Rettung oder Sport. Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein oder mehrere Angebote interessieren, können die Karten abfotografieren und sich beim Freiwilligenzentrum Stellwerk oder auch direkt bei der Organisation melden, die das Angebot erstellt hat. Die verschiedenen Farben der Engagementkarten erregen nicht nur Aufmerksamkeit, sondern sollen auch signalisieren, wie bunt, vielfältig und bedeutend freiwilliges Engagement in Deutschland ist.

Ehrenamt hält in schwierigen Zeiten die Gesellschaft zusammen

„Es ist nicht wichtig, was man tut, sondern dass man etwas tut“, betont Inge Schmidt, die fachliche Leiterin des Freiwilligenzentrums Stellwerk. Wer Interesse an einem ehrenamtlichen Engagement habe, könne sich daher ganz unverbindlich beim Freiwilligenzentrum melden. Über 100 Ehrenamtliche unterstützen beispielsweise den Caritasverband in der Region Günzburg und Neu-Ulm. „Ohne die Ehrenamtlichen könnten wir unsere Arbeit nicht so ausführen“, macht Geschäftsführer Matthias Abel deutlich.

Aktiv für ein starkes Ehrenamt: Bürgermeister Hubert Fischer, Inge Schmidt, Leiterin des Freiwilligenzentrums Stellwerk, Quartiersmanager Marc Hettich und Jugendpflegerin Melissa Niedermair. Foto: Birgit Baumann

„Das Ehrenamt hält gerade in diesen schwierigen Zeiten unsere Gesellschaft zusammen. Umso wichtiger ist es, dass die damit verbundene Last nicht nur auf eine Schulter, sondern auf mehrere verteilt wird. Mein Dank gilt allen, die sich mit ihrem Engagement für die Menschen in unserem Landkreis einsetzen“, sagt Landrat Hans Reichhart. (AZ)