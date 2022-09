Günzburg

06:00 Uhr

Wohnraum steht im Vordergrund der Bürgerversammlung Günzburg

Plus Die Stadt Günzburg steht laut OB Gerhard Jauernig vor großen Herausforderungen. Er spricht unter anderem über Wohnbauprojekte und fehlende Weihnachtsbeleuchtung.

Zählte Günzburg Ende 2016 noch 20.289 Einwohnerinnen und Einwohner, so waren es am 31. März 2022 schon 21.417 – an verschiedenen Infotafeln konnten sich Interessierte über Fakten und Projekte der Großen Kreisstadt informieren. Die Bürgerversammlung am Samstag hätte eigentlich auf der Außensportanlage der Bruno-Merk-Halle stattfinden sollen – Outdoor, so, wie die vergangenen Bürgerversammlungen in den Stadtteilen auch. Wetterbedingt wurde sie jedoch kurzfristig in die Halle verlegt, auch der Andrang war nicht allzu groß. Viel drehte sich um das Thema Wohnen.

