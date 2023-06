Günzburg

vor 17 Min.

Wohnungsnot: "Im Moment kann man sich unmoralisch bereichern"

Plus Die Leiterin des Familienstützpunkts Günzburg hört auf. Petra Junginger spricht über schwierige Themen ihres Berufs, aber auch von den vielen schönen Seiten.

Von Michael Lindner

Petra Junginger ist eine fröhliche und zuversichtliche Frau, die mit ihrer mitfühlenden Art häufig den richtigen Ton trifft. Das ist bei ihrer Arbeit als Leiterin des Familienstützpunkts in Günzburg von Vorteil, denn die sehr persönlichen Gespräche beruhen auf viel Vertrauen. Meist sind Frauen bei ihr, nicht selten mit Migrationshintergrund, die nach Rat und Hilfe suchen – sei es wegen Erziehungsproblemen, Ehekonflikten, Trennungen oder sonstigen Lebenskrisen. Junginger ist aber auch eine Frau, die sehr direkt sein kann – und Missstände deutlich anspricht. Vor allem das Thema bezahlbarer Wohnraum bereitet ihr immer größere Sorgen und ärgert sie. Wie groß das Problem inzwischen ist, macht ein Satz von ihr deutlich: "Man kann momentan jedes Drecksloch vermieten." Ende Juni verlässt Junginger nach knapp acht Jahren den Familienstützpunkt in Günzburg; sie spricht zum Abschied über Probleme wie Wohnungsnot, aber auch über die schönen Momente ihres Berufs.

Am 1. Oktober 2015 wurde Junginger Leiterin des neuen Familienstützpunkts am Kinderhaus Auf der Hagenweide in Günzburg. Schnell hat sie es geschafft, die Einrichtung und deren Angebote bekannt zu machen. Sie hat Menschen geholfen, die vielfältige Probleme haben – und stieß immer mal wieder an ihre Grenzen. Vor allem die Wohnungsnot im Raum Günzburg bereitet ihr Sorgen. Der Wohnungsmarkt sei schon immer schwierig gewesen, erzählt Junginger. Wer keine zwei feste Einkommen habe, tue sich schwer. Aber noch nie sei die Lage so dramatisch gewesen wie jetzt. "Immer mehr Familien wohnen ohne eigene Schuld in verschimmelten Wohnungen", sagt die Sozialpädagogin.

