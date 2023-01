Wollte jemand in die Günzburger Sportgaststätte einbrechen?

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die möglicherweise einen Einbruch in die Günzburger Sportgaststätte beobachtet haben.

In dem Zeitraum zwischen Montag und Dienstag ist in der Heidenheimer Straße in Günzburg die Eingangstüre zu einer Sportgaststätte von einem unbekannten Täter beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit. Ob es sich hier um einen Einbruchversuch handelte, bedarf weiterer Ermittlungen. An der Türe entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise sollen an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 gerichtet werden. (AZ)