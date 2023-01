Günzburg

Wurde das Böllerverbot in der Günzburger Altstadt eingehalten?

In Günzburg gab es für die Altstadt an Silvester ein allgemeines Abbrennverbot. Raketen und Böller waren deshalb tabu.

Plus Zum zweiten Mal seit 2019 hat die Stadt Günzburg einen Bereich festgelegt, in dem kein Feuerwerk erlaubt ist. Das Verbot werde aber nur bedingt beachtet.

Von Michael Lindner

Wenige Minuten vor Mitternacht die eigene Wohnung verlassen, mit Freunden, Familie und den Nachbarn auf das neue Jahr anstoßen und dann ein paar Raketen zünden und die bunte Farbenpracht am Himmel genießen - so begehen viele Menschen den Jahreswechsel. In den vergangenen beiden Jahren war das nicht möglich. Eine Ausgangsbeschränkung und das Verkaufsverbot von Feuerwerk verhinderten diesen Ablauf. Wer in der Günzburger Altstadt wohnt, musste auch 2022 zum Jahreswechsel entweder einen anderen Ort zum Böllern finden, auf die Knallerei verzichten oder sich über ein Verbot hinwegsetzen: Denn die Stadt hat ein allgemeines Abbrennverbot für die Altstadt erlassen.

