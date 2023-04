Zahl krankhaft übergewichtiger Kinder im Kreis Günzburg deutlich gestiegen

Die AOK in Günzburg hat seit 2018 einen deutlichen Anstieg krankhaft übergewichtiger Kinder verzeichnet. Interessant ist, dass es im Süden Bayerns weniger dicke Menschen gibt.

Zwischen 2018 und 2021 verzeichnet die AOK Bayern einen deutlichen Anstieg des behandlungsbedürftigen Übergewichts. "Die Adipositas, also starkes Übergewicht, ist in den vergangenen vier Jahren bei unseren erwachsenen Versicherten bayernweit um rund vier Prozent und bei den AOK-versicherten Kindern und Jugendlichen um 13,5 Prozent angestiegen", fasst Hermann Hillenbrand, Direktor bei der AOK in Günzburg das Ergebnis zusammen. Ganz ähnlich sieht es laut Hillenbrand im Landkreis Günzburg aus.

In Bayern waren 2021 knapp 14,2 Prozent der erwachsenen AOK-Versicherten sowie 4,8 Prozent der versicherten im Kindes- und Jugendalter stark übergewichtig. Im Landkreis Günzburg stellten die behandelnden Ärztinnen und Ärzte bei knapp 14 Prozent der erwachsenen AOK-Versicherten die Diagnose Adipositas, bei den Kindern und Jugendlichen waren es 5,2 Prozent. "Damit lag der Landkreis Günzburg 2021 bei den Erwachsenen etwa im sowie bei Kindern und Jugendlichen über dem bayerischen Durchschnitt", sagt Hillenbrand. Die Zahlen haben sich somit seit 2018 vor allem bei den Kindern und Jugendlichen negativ entwickelt. Bei den Erwachsenen ergab sich zwischen 2018 und 2021 ein Minus von 1,5 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Adipositas, bei den Kindern und Jugendlichen ein Plus von 26,8 Prozent.

Nord-Süd-Gefälle bei Adipositas und anderen chronischen Erkrankungen

"In Bayern zeigt sich bei den Erwachsenen in Bezug auf die Adipositas ein Nord-Süd-Gefälle, das wir schon von den Indikationen Diabetes mellitus Typ 2 und koronare Herzerkrankung kennen", sagt Hillenbrand. Die höchste Adipositas-Häufigkeit ist jeweils im Norden Bayerns zu finden: Spitzenreiter ist die Stadt Hof mit 22,8 Prozent von Adipositas betroffenen AOK-versicherten Erwachsenen im Jahr 2021, gefolgt von den Landkreisen Haßberge (20,4 Prozent) und Hof (20 Prozent). Die drei Kreise mit der niedrigsten Adipositashäufigkeit der Erwachsenen liegen alle im Süden Bayerns: Dies sind die Landkreise Starnberg (8,6 Prozent), Miesbach (10,3 Prozent) und Garmisch-Partenkirchen (10,5 Prozent). Bei den AOK-versicherten Kindern und Jugendlichen ist dieses Gefälle allerdings deutlich geringer ausgeprägt.

"Die Weichen für eine Adipositas werden meist schon im frühen Kindesalter gestellt", informiert Hillenbrand. Prävention sei daher ein wichtiger Faktor. Die AOK Günzburg engagiert sich deshalb mit verschiedenen Präventionsprogrammen, die bei Kindern und Jugendlichen die Gesundheitskompetenz für gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung fördern sollen.

Übergewicht im Kreis Günzburg: Prävention bei Kindern stärken

Diese Themen bringt die AOK mit JolinchenKids in die Kindertagesstätten im Landkreis Günzburg. In Schulen ist die Gesundheitskasse zum Beispiel mit dem AOK-Zuckerkompass, der "GemüseAckerdemie" oder der "Philipp Lahm Schultour" präsent.



Interessierte Kindertagesstätten und Schulen im Landkreis Günzburg können sich unter der Telefonnummer 08221/94328 oder per E-Mail an die Adresse brunhilde.schweiger@by.aok.de an die AOK-Ernährungsexpertin Brunhilde Schweiger wenden. (AZ)