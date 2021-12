Zahn bricht nach Biss in Breze: Fall landet in Günzburg vor Gericht

Plus 5000 Euro möchte ein 50-jähriger Mann haben, weil er einen Zahn verloren hat, als er in eine Breze biss. Wie der Streit vor Gericht ausgeht.

So ein herausbrechender Zahn kann schon eine höchst unangenehme Sache sein. Vor allem wenn es beim Genuss einer typisch bayerischen Breze passiert. Ist der Grund dafür noch ein Steinchen, kann das juristische Folgen haben. Die Klage auf Schadensersatz und Schmerzensgeld über fast 5000 Euro gegen den Bäcker, der die Breze produziert hatte, wurde nun vor dem Amtsgericht Günzburg verhandelt.