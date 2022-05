Zaubergala kommt ins Günzburger Forum am Hofgarten

Einen zauberhaften Abend versprechen viele. Warum er am Donnerstag in Günzburg Realität wird. Mit etwas Glück können Leserinnen und Leser unserer Zeitung kostenlos dabei sein.

Wer preisgekrönte Illusionisten, Magier und Wundersimulanten auf einem Flecken sehen möchte, für den ist das Forum am Hofgarten an diesem Donnerstag, 12. Mai, ab 20 Uhr die richtige Adresse. Die internationale Zaubergala Hocus Pocus soll – das ist jedenfalls das Ziel des Veranstalters – die Besucherinnen und Besucher für ein paar Stunden in die Welt des schönen Scheins entführen.

Zaubershow in Günzburg ist offizielle Kongressgala

Die Zaubershow kommt überhaupt nur zustande, weil im selben Zeitraum in Fürstenfeldbruck der Zauberkongress Magica mit etwa 600 Teilnehmern und Teilnehmerinnen stattfindet. Die Zaubershow ist offizielle Kongressgala und gewissermaßen der künstlerische Höhepunkt dieser deutschen Meisterschaften der Zauberkunst vom 12. bis 15. Mai.

Und da die Zaubertricks, die Fingerfertigkeit der Künstlerinnen und Künstler und die großen und kleinen Illusionen nicht nur im oberbayerischen Fürstenfeldbruck sichtbar werden sollen, findet die Gala an verschiedenen Orten statt. Günzburg ist eine Station davon.

Die Auftretenden sind allesamt das, was die Kongressteilnehmer erst noch werden wollen: Meister ihres Fachs. Geisterbeschwörer Sven Heubes tritt mit seinem Medium Sabrina auf. Außerdem ist der Meister der Manipulation, Magic Dorian aus Italien, die magische Mimin Soria Ieng aus Frankreich, der „Herr der Ringe“, Jongleur Andy Jordan und das poetische Illusionistenduo Alberto Giorgi & Laura sowie Marc Oberon aus Großbritannien mit seinen fantastischen Traumbildern dabei. Moderiert wird die Gala vom Chansonnier Bert Callenbach. Karten gibt es im Forum am Hofgarten (E-Mail: kartenverkauf@forum.guenzburg.de, telefonisch unter 08221/3663-20 ) und unter www.eventim.de.

Zaubergala: Sie alle sind Meister ihres Fachs

Die Günzburger Zeitung verlost 3 x 2 Tickets für die Veranstaltung am Donnerstag. Interessierte sollen bis 11. Mai, 12 Uhr, eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de, Stichwort: Hokuspokus schicken und die Kontaktdaten nicht vergessen. Unter allen Teilnehmenden werden die Tickets ausgelost und die Gewinner noch am 11. Mai benachrichtigt. (AZ)