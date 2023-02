Zaun am Tierheim Günzburg angefahren und geflüchtet

Von zwei Unfallfluchten im Gebiet Günzburg berichtet die Polizei. In einem Fall wird die Verursacherin aufgrund eines Zeugen gefunden.

Die Polizei Günzburg meldet in ihrem Bericht am Montag mehrere Unfallfluchten. Unter anderem hat am Sonntag gegen 18 Uhr der Fahrer eines Pkw in der Heidenheimer Straße den Zaun des Tierheims gestreift. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte von der Unfallstelle, ohne die Personalien zu hinterlassen. Die Höhe des an dem Zaun entstandenen Sachschadens steht laut Polizei noch nicht fest. Zeugen und Zeuginnen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden.

Rund 2000 Euro Schaden bei Unfall in Günzburg

Auf einem Parkplatz in der Geschwister-Scholl-Straße wurde außerdem am vergangenen Freitag zwischen 14.15 und 15 Uhr ein geparktes Auto angefahren und beschädigt. Der zunächst unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Aufgrund der Beobachtungen eines Zeugen konnte schließlich die Unfallverursacherin ermittelt werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ein. (AZ)