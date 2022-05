Zaun in der Mühlgasse in Günzburg umgefahren und geflüchtet

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion Günzburg. In der Mühlgasse wurde ein Zaun umgefahren. Die Verursacher kümmerte das nicht.

Unfallflucht ist nicht an eine Schadenshöhe gebunden. So fällt auch der Vorgang darunter, der sich am Montag zwischen 6.30 Uhr und 16 Uhr in der Mühlgasse in Günzburg ereignete. Laut Polizei wurde dort der Zaun eines Hauses angefahren und beschädigt. Anschließend entfernten sich die bislang unbekannten Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)