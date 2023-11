Zehn Meter hoher Weihnachtsbaum aus Duplo-Steinen schmückt das Legoland

Die Vorbereitungen für das Winterwonder-Legoland laufen auf Hochtouren. Fünf Tonnen Duplo-Steine türmen sich zu einem riesigen Weihnachtsbaum.

Es klopft, hämmert und bohrt im Legoland. Der Familienfreizeitpark in Günzburg erinnert aktuell an die Werkstatt des Weihnachtsmannes. Es wird fleißig mit Lego-Dekorationen geschmückt, tausend Weihnachtsbäume werden aufgestellt und leckere Naschereien verköstigt. Alles, um den Parkbesuchern am 24. November einen winterlich wunderbaren Auftakt in die Wintersaison zu bieten. Jetzt wurde ein besonderer Glanzpunkt im Aufbau vollendet: Der zehn Meter hohe Lego-Duplo Weihnachtsbaum schmückt feierlich den Eingangsbereich vor dem Miniland.

Weihnachtsbaum besteht aus 365.000 Duplo-Steinen

Bereits im Tageslicht ist das massive Lego-Bauwerk aus 365.000 Duplo-Steinen ein Hingucker. Bei der Beleuchtungsprobe am Donnerstagmorgen haben die Modellbauer selbst über die rund fünf Tonnen schwere Schönheit ordentlich gestaunt. Kunterbunte Weihnachtskugeln, leuchtende Kerzen, goldene Glöckchen und Geschenke – am Weihnachtsbaum gibt es viele Details zu entdecken. Die Spitze des Baumes wird gekrönt von einem etwa hundert Kilogramm schweren Duplo-Stern, der hell über das Legoland strahlen wird.

Duplo-Baum mit schwerem Gerät aufgebaut

„Kran und Teleskoplader – wir haben große Maschinen aufgefahren, um alle Teile des Baumes an der richtigen Stelle zu platzieren.“ Legoland Modellbauer Marcel Maier ist sowohl für die Details der Modelle im Miniland zuständig, als auch für große technische Arbeiten, wie den Aufbau des Weihnachtsbaumes. „Gerade diese Abwechslung ist das Tolle an meiner Arbeit, und mit der erstmaligen Winteröffnung warten auf die Besucher viele weitere großartige Überraschungen, wie es sie noch nie zuvor im Park gab.“

Ein bisschen müssen sich die Gäste noch gedulden, bis sich die Tore zum ersten Winterwonder-Legoland am 24. November öffnen. Bis dahin wird sowohl der Park als auch der Burgenkomplex im angrenzenden Legoland Feriendorf in eine winterliche Atmosphäre getaucht. Um die Vorfreude zu steigern, gibt es weitere Informationen, Tickets und Übernachtungspakete bereits auf der Internetseite des Freizeitparks. (AZ)

