Günzburg

vor 50 Min.

Zeitenwende für 76 Jugendliche der Maria-Ward-Realschule Günzburg

An der Maria-Ward-Realschule in Günzburg feierten 76 Schülerinnen und Schüler ihren Realschulabschluss.

An der Maria-Ward-Realschule in Günzburg feierten 76 Schülerinnen und Schüler ihren Realschulabschluss. Die Schulbesten waren Antonia Hopf (1,17), Valentina Ludwig (1,25) und Nicole Mitteneder (1,27). Nachdem die Absolventinnen und Absolventen schon im Gottesdienst ihren Blick auf die Zeit nach der Schule gerichtet hatten, ging Schulleiter Josef Sumser auf die Bedeutung des Wortes „Zeitenwende“ ein. Es beschreibt den Beginn einer neuen Ära und ist somit eine treffende Bezeichnung für den Tag der Abschlussfeier. (AZ)

