Zerkratzte Autos: 15-Jähriger auf frischer Tat ertappt

Im Günzburger Ortsteil Reisensburg hat ein Unbekannter zuletzt eine Reihe von Fahrzeugen beschädigt. Am Samstag schlug er wieder zu, doch Anwohner erwischten ihn.

Seit geraumer Zeit sind im Günzburger Ortsteil Reisensburg im Bereich der Wuhrstraße immer wieder Fahrzeuge beschädigt und hoher Sachschaden angerichtet worden. Dabei wurden laut Polizei mehrere Autos durch einen spitzen Gegenstand zerkratzt. Am Samstag gegen 2.40 Uhr schlug der Unbekannte erneut zu.

Anwohner, die bereits in Vergangenheit Opfer der Beschädigungen geworden waren, konnten den Täter dieses Mal auf frischer Tat ertappen und bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung festhalten. Der 15-jährige Beschuldigte wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben.

Erneut Schaden im mittleren vierstelligen Bereich angerichtet

Am Tattag selbst richtete er der Polizei zufolge trotz Festnahme durch die Anwohner einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich an mehreren Fahrzeugen an. Ihm werden nun mehrere Fälle der Sachbeschädigung zugeordnet, für die er sich strafrechtlich verantworten muss. (AZ)