Zeuge hält Unfallfahrer bis zum Eintreffen der Polizei auf

"Der Täter kommt immer zum Tatort zurück", ist eine alte Polizistenweisheit. Auch am Bahnhof Günzburg war das so, weshalb die Polizei eine Unfallflucht klären konnte.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Samstag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in Günzburg eine Unfallflucht beobachtet: Der Fahrer eines Opel stieß beim Rangieren auf dem Kurzzeitparkplatz gegen einen geparkten Wagen. Der Mann stieg aus, besah sich kurz das geschädigte Fahrzeug und entfernte sich dann mit seinem Auto von der Unfallstelle. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Kurze Zeit später kehrte der Unfallverursacher an die Unfallstelle zurück. Als er sich erneut entfernen wollte, hielt ihn der Zeuge bis zum Eintreffen der Polizei auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand an beiden Autos ein Sachschaden von etwa 2100 Euro. (AZ)