Zeugen gesucht: Unbekannter Fahrer streift anderen Pkw und fährt weiter

Ein unbekannter Pkw-Fahrer touchierte beim Fahrstreifenwechsel auf der A8 den Wagen einer 22-Jährigen. Weil er nicht anhielt, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Am Sonntag ist es auf der A8 zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Gegen 12.25 Uhr war eine 22-jährige Frau mit ihrem Pkw Peugeot auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Laut Polizeibericht bemerkte sie kurz vor der Anschlussstelle Günzburg einen roten Pkw mit HDH-Zulassung, welcher auf dem Seitenstreifen fuhr. Als der Pkw-Fahrer vom Seitenstreifen auf die Fahrbahn wechselte, übersah er offenbar den Peugeot und berührte diesen an der Beifahrerseite. Im Anschluss setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Bei dem Fahrer des unfallflüchtigen Fahrzeuges soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Der Sachschaden am Fahrzeug der Frau wird von der Verkehrspolizei Günzburg auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Günzburg bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher des Unfalls machen können, sich unter der Telefonnummer 08221 919–311 zu melden. (AZ)