Zeugen von Sachbeschädigung und Unfallflucht in Günzburg gesucht

Eine mutwillig zerkratzte Stoßstange und ein angefahrenes Auto: Die Polizei in Günzburg sucht Zeugen zu beiden Delikten.

Ein blauer VW Beetle wurde in Günzburg laut Polizei am Freitagvormittag zwischen 7.30 Uhr und 12.10 Uhr in der Tiefgarage eines Ärztehauses Am Stadtbach von bislang unbekannten Personen beschädigt. Am Fahrzeug wurde die Frontstoßstange offensichtlich mutwillig zerkratzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen.

Auto auf Parkplatz in Günzburg angefahren

Die zweite Tat ist eine Unfallflucht, die sich in Günzburg ereignete. Dort wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Augsburger Straße am Freitag zwischen 8.10 Uhr und 8.25 Uhr ein geparkter lilafarbener Nissan Qashqai angefahren und beschädigt. Die bislang unbekannten Personen entfernten sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden auch dafür an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 erbeten. (AZ)