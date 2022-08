Zeugen von Sachbeschädigung und Unfallflucht in Günzburg gesucht

Mutwillig zerstochene Reifen und zwei angefahrene Autos: Die Günzburger Polizei sucht Zeugen zu den Delikten.

Als der Besitzer eines Fahrzeuges am Freitagmittag zu seinem Auto kam, war nicht nur er platt, sondern vor allem seine beiden Vorderreifen. Laut Polizeiangaben stach ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Montagabend und Freitagmittag die beiden Vorderreifen des Autos auf. Der Besitzer parkte sein Auto in dieser Zeit im Uferbereich des östlichen Schrecksees unweit der Heidenheimer Straße. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 500 Euro. Die Polizei in Günzburg leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, oder Angaben zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Günzburger Baumarktes

Bereits am 28. Juli zwischen 10 und 11 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Kimmerle-Ring einen geparkten Tesla an. Wie die Günzburger Polizei mitteilte, entfernte sich anschließend der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Tesla entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es im Zeitraum vom Montag- bis Donnerstagnachmittag. In der Ichenhauser Straße wurde ein geparkter Mercedes angefahren und beschädigt. Laut Polizeiangaben entstand am Mercedes ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher entfernte sich gleichermaßen von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die zu den Verkehrsunfällen Beobachtungen haben, oder Angaben zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)