Zeugensuche: Mann vermisst Geldbeutel nach Einkauf im Verbrauchermarkt

Ein junger Mann sucht seinen Geldbeutel. Diesen hatte er in einem Verbrauchermarkt vergessen. Kurze Zeit später war das Portemonnaie bereits verschwunden.

In einem Verbrauchermarkt in der Maria-Theresia-Straße hat am Mittwoch gegen 17 Uhr ein junger Mann nach der Bezahlung an der Kasse seinen Geldbeutel versehentlich liegen lassen. Als er das nur wenige Minuten später realisierte und an die Kasse zurückkam, war die schwarze Geldbörse laut Polizeibericht nicht mehr vorzufinden. Zeugen, die zum besagten Zeitpunkt gleichfalls in dem Markt einkaufen waren und sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Geldbeutels geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)