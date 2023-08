Zeugensuche nach Einbruch in Günzburger Postfiliale

Über ein aufgehebeltes Fenster kam der Einbrecher in die Innenräume. Die Polizei sucht Zeugen.

Wegen eines Einbruchdiebstahls in die Günzburger Postfiliale in der Ichenhauser Straße ermittelt die Polizei. Die Straftat hat sich In der Nacht von Freitag auf Samstag zugetragen – zwischen 22 Uhr und 8.50 Uhr. Mindestens ein Täter hebelte ein Fenster auf und gelangte so in die Innenräume. Von dort entwendete er nach Angaben der Polizei Bargeld in Höhe von knapp 1400 Euro. Am Fenster entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 300 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben, oder Angaben zum bis dato unbekannten Täter machen können, werden gebeten, bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, anzurufen. (AZ)