Zeugensuche: Wer hat den Dieb eines Mountainbikes bemerkt?

Am Günzburger Bahnhof wurde ein Mountainbike von einem bisher unbekannten Dieb entwendet. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Im Zeitraum vom 25.05., 19.30 Uhr, bis 31.05.2023, 19.30 Uhr, ist am Bahnhof in Günzburg ein im Fahrradunterstellplatz abgestelltes Mountainbike entwendet worden. Der bisher unbekannte Täter beschädigte hierbei laut Polizeibericht ein Fahrradschloss, mit welchem das Fahrrad gesichert war. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)