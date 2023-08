Zeugensuche: Zigarettenautomat in Günzburg aufgebrochen

In Wasserburg wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen und die innen liegenden Zigaretten gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Von Mittwoch auf Donnerstag ist in der Ortsstraße in Wasserburg ein Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen und der Inhalt entwendet worden. Die Täterermittlungen dauern derzeit noch an. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet unter der Telefonnummer 08221 9190 um hinweise von Zeugen. (AZ)