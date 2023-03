Günzburg

18:30 Uhr

Zirkus Mulan in Günzburg: Lachsalven und hohe Kunst der Tierdressur

Plus Der Familienzirkus Mulan ist eine Woche zu Gast auf dem Günzburger Festplatz. Das verspricht Akrobatik, Dressur und unterhaltsame Show für die ganze Familie.

Ein ununterbrochenes Feuerwerk an akrobatischen Darstellungen im Wechsel mit Tierdressuren und spaßigen Einlagen der Clowns Spaghetti und Bratkartoffel erwartet die Besucher des Familienzirkus Mulan am Günzburger Festplatz. Wer gefährliche Raubtierdressuren oder höchst anspruchsvolle Drahtseilakte unter der hohen Zirkuskuppel erwartet, ist hier allerdings fehl am Platz. Vielmehr wird dem Publikum ein hautnah greifbares Zirkuserleben geboten, das an Einfallsreichtum und Engagement kaum zu überbieten ist. Es müssen nicht die spektakulären großen Nummern mit Elefanten und Tigern sein, um die Kunst der Tierdressur zu präsentieren. Wenn die Truppe der Mischlingshunde von Jaqueline Köllner wie Gummibälle durch die Manege hüpft und scheinbar schwerelos ein Kunststück nach dem anderen aufführt, dann staunen nicht nur die begeisterten Kinder auf der Tribüne, sondern auch deren Eltern.

