Zu schnell im Starkregen unterwegs: Mehrere Unfälle auf der A8

Im Bereich Günzburg und Burgau sind drei Autofahrer auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Der Sachschaden ist hoch.

Am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr sind auf der A8 zwischen Günzburg und Burgau nach einer kurzen Gewitterzelle mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle passiert. Zuerst geriet laut Polizei das Auto eines 26-jährigen, der in Richtung München fuhr, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Drehen, schleuderte von der Fahrbahn in das Bankett und blieb dann quer auf der Fahrbahn stehen. Der Wagen wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Nach Unfällen auf der A8: Kaputte Autos müssen geborgen werden

Zum gleichen Zeitpunkt waren ein 37-Jähriger und ein 45-Jähriger an ähnlicher Stelle in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auch sie schätzten die gegebenen Verhältnisse aufgrund des vorangegangenen Gewitters falsch ein und schleuderten über die dreispurig ausgebaute A8. Nach einer Kollision mit der Betongleitwand blieben die Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen beschädigt liegen. Auch diese Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst aufgrund der Beschädigungen geborgen werden.

Bei den insgesamt drei Unfällen wurde keiner der Fahrer oder Insassen verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 77.000 Euro. Gegen die Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)