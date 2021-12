Zu spät gebremst: Auffahrunfall auf der B16 bei Günzburg

Zu einem Verkehrsunfall ist es an der Anschlussstelle zur Autobahn in Günzburg gekommen. Die Polizei meldet einen Sachschaden von rund 4500 Euro.

Am Montagvormittag ist ein 36-Jähriger mit seinem Auto auf der B16 in Richtung Günzburg gefahren. Auf Höhe der Anschlussstellen zur Autobahn musste er nach Angaben der Polizei an einer roten Ampel anhalten.

Der Autofahrer nach ihm bemerkt nicht, dass der 36-Jährige abbremst

Dies soll ein nachfolgender 51-jähriger Autofahrer zu spät gemerkt haben, sodass er auf das Fahrzeug des 36-Jährigen auffuhr. Bei dem Unfall entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. (AZ)