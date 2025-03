Zugang zu Fitnessstudio erschlichen

Er wollte im Fitnessstudio trainieren - und hat sich jetzt eine Menge Ärger eingehandelt. Eine Mitarbeiterin eines Fitnessstudios hat am Donnerstagabend beobachtet, wie ein 16-jähriger Jugendlicher am Eingang den Zugangscode eingab. Der Zugangscode wird jedem Kunden individuell bei Vertragsabschluss zugewiesen und berechtigt zum Eintritt, so die Polizei. Da in der Vergangenheit bereits eine missbräuchliche Weitergabe der Codes an Nichtmitglieder festgestellt wurde, kontrollierte die Mitarbeiterin die Eingabe des jungen Mannes. Hierbei stellte sie fest, dass der Code für eine andere Person ausgegeben wurde und informierte die Polizei. Wie der Mann an den Code gelangte, ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei. Das kostenlose Training brachte dem Jugendlichen nun eine Anzeige wegen Computerbetrugs und Hausfriedensbruchs ein. (AZ)

