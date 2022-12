Günzburg

16:44 Uhr

Zugausfälle in der Region: So war der Wochenstart am Bahnhof Günzburg

Plus Go-Ahead kündigte weniger Kapazität in den Nahverkehrszügen an, doch es kam noch schlimmer: Einzelne Züge fielen am Montag von Augsburg nach Ulm komplett aus.

Von Bernhard Weizenegger

Reisende, die am Montagvormittag am Bahnsteig im Bahnhof Günzburg stehen, können in Nahverkehrszüge nach Süden Richtung Krumbach oder nach Norden Richtung Ingolstadt einsteigen. Und im Fernverkehr der Deutschen Bahn AG geht es mit geringer Verspätung über Augsburg, München und Klagenfurt bis nach Zagreb. Doch im Nahverkehr mit Go-Ahead nach Ulm ist die Verbindung gestrichen. "Aufgrund einer technischen Untersuchung fällt der Zug aus. Wir bitten um Ihr Verständnis", schallt die Ansage in freundlichem Ton aus den Lautsprechern. Verständnis bringen die wenigsten Fahrgäste noch auf.

