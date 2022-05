Günzburg

Zum Legoland-Geburtstag gibt es eine Weltpremiere

Am Samstag gab es die erste Legoland-Parade. Geschäftsführerin Manuela Stone fuhr mit Martin Lubitzsch, Direktor Event, Entertainment und Retail, in der Stretch-Limousine.

Plus Nach neun Monaten Vorbereitung zog am Samstag zum 20. Geburtstag weltweit erstmals eine Parkparade durch das Legoland in Günzburg. Es gibt auch einen Lego-Song.

Von Bernhard Weizenegger

Schemenhaft sind hinter dem roten Vorhang mit Legoland-Logo Aufbauten und ein Fahnenmast erkennbar. Um Punkt 10 Uhr zählen die Besucher im Eingangsbereich des Freizeitparks in Günzburg einen Countdown von zehn abwärts. Dann fällt der rote Stoff und der erste Themenwagen der Lego-Parade ist erstmals öffentlich zu sehen. So geht es am Samstag sieben Mal im Halb-Stunden-Takt, bis alle Wagen für die Weltpremiere am Nachmittag bekannt sind.

