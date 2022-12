Zum letzten Mal gibt's aufwendige Rubbelbücher gegen eine Spende

Am 21. Dezember legt die Günzburger Zeitung noch einmal ein Geschenk zum Mitnehmen aus. Wie die Leserinnen und Leser damit die Kartei der Not unterstützen können.

Anderen eine Freude zu Weihnachten bereiten oder sich selbst: Die Rubbelbücher der Günzburger Firma "Memories 2 Make" sind da durchaus Mittel zum Zweck. Zwei junge Geschäftsleute sind während eines Corona-Lockdowns auf die Idee gekommen, solche Bücher zu entwickeln: 32 Aufgaben enthält jeder der inzwischen erschienenen vier Bände. Die "Challenges" sind durch silbrig glänzende Flächen im Buch verdeckt, die erst freigerubbelt werden müssen. Als Beleg dienen Fotos der gelösten Aufgaben, die in das Buch eingeklebt werden.

Wir bieten gegen eine Spende für die Kartei der Not nun letztmals die Bücher für Paare und für Familien an. Sie liegen abholbereit am Mittwoch, 21. Dezember, von 9 bis 17 Uhr im Eingangsbereich der Günzburger Zeitung. Die Redaktion befindet sich am Wätteplatz in der Hofgasse 9, erste Etage. Interessierte können sich von jedem Band jeweils ein Exemplar mitnehmen. Über die Höhe der Spende befindet jeder und jede selbst. Der gesamte Erlös geht zu 100 Prozent an das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, das seit über einem halben Jahrhundert unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region unbürokratisch unterstützt. (AZ)