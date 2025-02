Zum zweiten Mal heißt es "Sauber eig'schenkt" in Günzburg

Zum zweiten Mal in Folge dürfen sich im Forum am Hofgarten in Günzburg Gäste über einen launigen Abend freuen. Angelehnt an das „Derblecken“ wird am Donnerstag, 3. April, nicht nur süffiges Bier „sauber eig‘schenkt“, das vom Sponsor Georg Bucher von der Radbrauerei Günzburg kommt, sondern auch die Politiklandschaft beleuchtet. Höhepunkt wird wieder die Predigt sein, die der Feder des Künstlers Hermann Skibbe entspringt und anschaulich von Bruder Baderbas alias Karl Bader vorgetragen wird. Ein Mönch mit scharfer Zunge, der mit Sicherheit wieder aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Stadtgeschichten mit Bravour und Humor auf den Punkt bringt.

Veranstalter ist das Kulturamt Günzburg, musikalisch umrahmt wird dieser Abend von der Stadtkapelle Günzburg und von Hermann Skibbes Band Schwablantis. Die Gäste können sich auf weitere Programmpunkte freuen: Flussgöttin Gontia wird auch heuer dafür sorgen, dass alles im Fluss ist. Erstmals sind auch die Schuhplattler aus Riedhausen mit an Bord. Die Alphörner „Feierhölzer“ sind eine weitere neue Bereicherung. Der Veranstalter verspricht einen launigen, unterhaltsamen Abend und erhofft sich auch diesmal wieder volles Haus mit vielen lokalen Größen aus Politik und Wirtschaft.

Die Eröffnung ist um 18 Uhr, sodass vor dem Veranstaltungsbeginn um 19.30 Uhr und vor Nahrung von Geist und Lachmuskeln für kulinarische regionalen Leckerbissen noch Platz ist. Es wird nicht nur sauber eig‘schenkt, sondern auch ordentlich aufgetischt. Teile des Eintrittsgeldes gehen an die Stiftung „Ein Herz für Günzburg“, Eintrittskarten gibt es ab sofort im Forum am Hofgarten zu den bekannten Kartenverkaufszeiten (Dienstag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr), der Buchhandlung Hutter und jederzeit über Eventim.de. (AZ)