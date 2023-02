Günzburg

Zurück in die Fahrschule: Wann sich eine Auffrischung lohnt

Volontärin Nadine Ballweg nimmt eine Fahrstunde im Fahrschulauto von Ramona Frischholz von Ramona's Fahrschule in Günzburg.

Plus Autofahren ist für manche mit Angst verbunden. Um ihre Hemmungen loszuwerden, setzt sich unsere Kollegin Nadine Ballweg in Günzburg noch mal ins Fahrschulauto. Ein Selbstversuch.

Im Seitenspiegel nähert sich ein Lastwagen. Ich zögere - Fahren und einfädeln oder warten? Meine Einschätzung, genug Zeit zu haben und der Entschluss, es zu versuchen, wird durch ein radikales Bremsmanöver von Ramona Frischholz unterbrochen. "Aus dem Stand von null auf 70 ist hier etwas schwer", sagt sie mahnend zu mir, drückt den Fuß noch immer auf das Bremspedal im Fußraum des Beifahrersitzes. Die Fahrlehrerin sitzt neben mir, um mit mir ein wichtiges Thema nicht nur zu besprechen, sondern auch direkt praktisch anzugehen: Was kann ich tun, wenn ich lange kein Auto gefahren bin und Hemmungen habe, mich wieder ans Steuer zu setzen? Und in meinem Fall besonders: Was kann ich tun, wenn ich Angst vor der Autobahn habe?

