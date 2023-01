Zusammenstoß auf der B16 in Günzburg mit 18.000 Euro Schaden

Beim Abbiegen in die Lochfelbenstraße in Günzburg missachtet ein 57-Jähriger die Vorfahrt einer Autofahrerin. Der Schaden ist hoch.

Ein Verkehrsunfall hat sich am frühen Mittwochmorgen auf der B16 ereignet. Ein 57-Jähriger bog laut Polizeibericht mit seinem Auto von der Dillinger Straße nach links in Richtung Lochfelbenstraße ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines in der Dillinger Straße entgegenkommenden Pkws, der von einer 31-Jährigen gefahren wurde. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß, bei dem laut Günzburger Polizei ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro entstand. (AZ)