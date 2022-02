Zusammenstoß in Günzburg, weil Fahrerin Platz für den Bus machen will

Sie wollte den Busfahrer auf den Stadtberg einbiegen lassen und fuhr rückwärts. Dabei übersah die Autofahrerin das Auto hinter ihr.

Zu einem kleineren Verkehrsunfall ist es in der Günzburger Innenstadt gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Auto auf dem Stadtberg. An der Einmündung zur Ichenhauser Straße hielt sie ihr Fahrzeug an. Da ein Bus von der Ichenhauser Straße auf den Stadtberg einbiegen wollte, fuhr die 23-Jährige rückwärts, dass der Busfahrer auf den Stadtberg einbiegen konnte.

Autofahrerin übersieht anderes Auto in Günzburg

Hierbei übersah sie ein Auto hinter ihr, welches von einem 24-Jährigen gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand. (AZ)