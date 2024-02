Günzburg

vor 16 Min.

Zwei 13-Jährige wollen Kosmetikartikel stehlen und werden erwischt

In einem Drogeriemarkt in Günzburg versuchen sich zwei Mädchen mit gestohlener Ware an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Die beiden sind strafunmündig.

Am Montagabend sind zwei 13-jährige Mädchen in einem Drogeriemarkt in der Violastraße Günzburg beim Ladendiebstahl erwischt worden. Das berichtet die Polizei Günzburg. Eine aufmerksame Mitarbeiterin konnte beobachten, wie die Mädchen Kosmetikartikel einstecken, aber diese an der Kasse nicht bezahlten. Die strafunmündigen Kinder übergaben die Beamten an die Eltern. (AZ)

