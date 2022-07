Günzburg

vor 33 Min.

Zwei Abenteurer fahren mit dem Motorrad in den Iran

Hermann Groninger (links) und Hans Schlumberger fuhren mit ihren Motorrädern in den Iran. Vor der Moschee in Kaschan bei Isfahan hatten sie eine Ausgabe der Günzburger Zeitung dabei.

Plus 37 Tage waren zwei Männer aus Günzburg und Asselfingen mit dem Motorrad fast 11.000 Kilometer unterwegs. Spritpreise von einem Cent waren nur eine positive Überraschung.

Von Michael Lindner

Für deutsche Staatsangehörige besteht die Gefahr, an der Einreise in den Iran gehindert oder willkürlich festgenommen, verhört und unter Umständen zu langen Haftstrafen verurteilt zu werden. Von nicht notwendigen Reisen in den Iran wird abgeraten. Beim Fotografieren sollte Zurückhaltung die oberste Maxime sein, man könne immer mit Spionageverdacht konfrontiert werden – all das ist in den aktuellen Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts zu lesen. Diese Warnungen haben Hermann Groninger aus Riedheim und Hans Schlumberger aus Asselfingen wenig interessiert. Die beiden Männer sind zu einer mehrwöchigen Reise in den Iran aufgebrochen. Aber nicht per Flugzeug, sondern mit ihren Motorrädern. Dabei haben die beiden ehemaligen Arbeitskollegen viele Überraschungen erlebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen