Zwei abgesperrte Fahrräder am Bahnhof Günzburg gestohlen

Zwei Radlern wird am Günzburger Bahnhof das Fahrrad entwendet. In einem Fall findet der Besitzer nur noch das aufgeschnittene Schloss vor.

Am Bahnhof in Günzburg sind zwei Fahrräder, die beide mit einem Schloss gesichert waren, gestohlen worden. Am Fahrradständer an Gleis 1 hatte laut Polizei eine junge Frau ihr Fahrrad bereits am Mittwoch, 7. Juni, abgestellt und versperrt. Als sie am Sonntag darauf zu ihrem Gefährt zurückkam, war es weg. Das Klapprad der Marke Tern ist schwarz und grau.

Ein abgesperrtes Mountainbike ist in der Zeit von Freitag bis Sonntag gestohlen worden. Das Rad war der Polizei zufolge am Fahrradabstellplatz gegenüber des Bahnhofs abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Drahtesel zurückkam, fand er nur noch das aufgeschnittene Schloss. Es handelt sich um ein schwarz-weiß-rotes Herrenrad der Marke XOX. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 08221/919-0. (AZ)