Zwei Auffahrunfälle in Günzburg durch Unachtsamkeit

Zweimal krachte es in Günzburg, weil Verkehrsteilnehmer zu spät auf das vorausfahrende Fahrzeug reagierten. Eine Person wurde leicht verletzt.

Auf der Ulmer Straße ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Zwei Fahrzeuge waren zuvor hintereinander auf der Ulmer Straße unterwegs. An der Pfarrhofkreuzung musste der Vorausfahrende verkehrsbedingt bremsen. Die nachfolgende 41-jährige Frau erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf den des 62-jährigen Vordermanns auf. Durch den Zusammenstoß wurde dieser leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Unfall: Rotsignal in Günzburg zu spät erkannt

Einen ähnlichen Unfallhergang gab es auf der B16. Dort musste eine 34-jährige Autofahrerin auf Höhe der Anschlussstelle zur A8 bremsen, weil die Ampel auf Rot schaltete. Ein hinter ihr fahrender 51-jähriger Fahrer konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr damit auf. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. (AZ)