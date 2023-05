Günzburg

Zwei Autofahrer verursachen in Günzburg Unfälle und flüchten

Viele kümmern sich nicht darum, wenn sie an einem anderen Wagen einen Schaden verursachen. In Günzburg ist es wieder gleich zweimal passiert. Was ein Maibaum damit zu tun hat.

Ein junger Mann aus Günzburg traute am 1. Mai kurz nach Mitternacht seinen Augen nicht. Er fuhr in seinem Daimler auf der Ichenhauser Straße stadteinwärts. Ihm kam zu diesem Zeitpunkt ein Pkw mit Anhänger entgegen. Der Anhänger war laut Polizeiangaben mit einem Maibaum beladen. Die Äste des Baumes hingen seitlich über den Anhänger hinaus, sodass diese den Daimler streiften und dessen Lack zerkratzten. Der Fahrer hielt nicht an und fuhr einfach weiter. Wie die Polizei aus Günzburg mitteilt, handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug wahrscheinlich um einen SUV der Marke Toyota. Die Polizeiinspektion Günzburg nimmt Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und dessen Fahrer unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. Geparktes Auto in Günzburg angefahren und geflüchtet Zu einer weiteren Unfallflucht kam es zwischen Sonntagvormittag und Montagnachmittag in der Wagnerstraße 8 in Günzburg. Dort hatte nach Informationen der Polizeiinspektion Günzburg ein Autofahrer seinen Wagen auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Als er zurückkam, entdeckte er einen nicht unerheblichen Schaden an seinem grauen Ford C-Max und meldete dies der Polizei. Sachdienliche Hinweise zur Klärung dieser Verkehrsunfallflucht durch Beobachtungen zu Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. (AZ)

