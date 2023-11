Zwei Autos werden in Günzburg zerkratzt

In Günzburg wurden zwei Autos mutwillig zerkratzt, eines auf einem Parkplatz, das andere in einer Tiefgarage. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter zerkratzte laut Polizeiinspektion Günzburg zwischen Freitag- und Samstagnachmittag mutwillig die rechte Seite eines blauen VW Golf, der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Als mögliche Tatorte kommen laut dessen Eigentümer der Parkplatz eines Fitnessstudios in der Rudolf-Diesel-Straße sowie der Parkplatz des Verbrauchermarkts in der Violastraße in Betracht. Außerdem wurde ein roter Hyundai zwischen Januar und November dieses Jahres bereits zum dritten Mal in einer Tiefgarage im Wasserburger Weg zerkratzt. Der Sachschaden wird in diesem Fall auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei Günzburg bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08221/919-0. (AZ)