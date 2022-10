Zwei Autos wurden in Günzburg erheblich zerkratzt

Nach Sachbeschädigungen an zwei in Günzburg geparkten Autos sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach Polizeiangaben wurden in Günzburg in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag in der Straße „Am Stadtbach“ zwei geparkte Autos beschädigt. Die Unbekannten machten sich am Lack zu schaffen und zerkratzen einen grauen Ford Mondeo sowie einen schwarzen 5er-BMW nicht unerheblich. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Günzburg aufmerksame Personen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Straftaten machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08221/9190 erbeten. (AZ)