Zwei betrunkene Radfahrer stürzen in Günzburg

Gleich zwei Fahrradfahrer stürzen in Günzburg, weil sie im Straßenverkehr alkoholisiert unterwegs sind. Für einen von beiden endet der Abend im Krankenhaus.

Ein 33-Jähriger hat am Freitagabend die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und sich dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann entlang der Reisensburger Straße, ehe er unmittelbar vor der Einmündung zur Dillinger Straße die Kontrolle verlor und in eine angrenzende Wiese stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 33-Jährige alkoholisiert war. Die Beamten leiteten gegen den Fahrradfahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein. Im Zuge dessen veranlassten sie bei ihm eine Blutentnahme.

Zweiter Radfahrer stürzt am selben Abend und muss ins Krankenhaus

Am selben Abend trafen die Beamten auf einen weiteren alkoholisierten Radfahrer. Laut Polizei war der Mann von seinem Fahrrad gestürzt und wurde beim Eintreffen der Beamten bereits im Rettungswagen behandelt. Aufgrund einer Verletzung am Kopf und seiner deutlichen Alkoholisierung wurde er anschließend in ein Krankenhaus verbracht und weiter behandelt. Ihm wurde zusätzlich eine Blutprobe entnommen, durch welche nun der Grad der Alkoholisierung festgestellt werden soll. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)