Günzburg

17:37 Uhr

Zwei Brüder betreiben professionelle Drogenplantage im Keller

32 Cannabispflanzen versteckten zwei Brüder aus dem nördlichen Landkreis Günzburg in einem Kellerraum.

Plus Die Marihuana-Aufzucht in einem versteckten Kellerraum begann mit einer kleinen Lampe, irgendwann kamen Zelte hinzu. In Günzburg startete nun die Verhandlung.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

In einem versteckten Kellerraum eines Anwesens entdeckten Drogenfahnder eine professionelle Aufzuchtanlage für Marihuana. Die Plantage hatten zwei Brüder im Alter von 32 und 39 Jahren angelegt. Der Ältere der beiden ist wegen der Betäubungsmittel beim Günzburger Amtsgericht angeklagt, der Jüngere wurde zum Prozess als Zeuge aus der Justizvollzugsanstalt vorgeführt.

Bei einer Hausdurchsuchung im Januar vor zwei Jahren flog die Plantage in einem Dorf im nördlichen Landkreis auf. 32 Cannabispflanzen waren in einem versteckten Kellerraum angebaut. Der Ertrag hätte laut Anklage knapp 270 Gramm Marihuana, allerdings mit geringem Wirkstoffgehalt ergeben. Im Schlafzimmer des älteren Bruders entdeckten die Ermittler weitere fünf Gramm Marihuana.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen