Zwei Fahrradunfälle an einem Tag im Landkreis Günzburg

Ein 55-Jähriger und eine 69-Jährige verletzten sich im Kreis Günzburg jeweils leicht nach einem Sturz vom Fahrrad.

Eine 69-jährige Fahrradfahrerin stürzte am Sonntagmittag, den 21.08.2022, auf einem Feldweg in der Nähe des Riedheimer Weges in Leipheim. Nach Angaben der Polizei blieb ein weiterer Fahrradfahrer wegen eines steilen Berges auf dem Weg stehen, was die 69-Jährige leider zu spät merkte. Sie fuhr dem Fahrradfahrer auf und stürzte, wobei sie aber einen Schutzhelm trug und leicht verletzt wurde. Anschließend wurde sie zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Wenige Stunden später gegen 22.15 Uhr im Bereich des Günzburger Bahnhofs fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Fahrrad auf einem Gehweg und stürzte durch einen Fahrfehler. Laut Polizei zog er sich leichte Verletzungen hinzu und es ergab sich der Verdacht, dass der Fahrradfahrer alkoholisiert war, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Nun gibt es ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr. (AZ)