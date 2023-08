Zwei Fahrräder am Bahnhof Günzburg gestohlen

Beide Räder waren abgesperrt, doch als ihre Besitzer zurückkommen, finden sich nur noch das Schloss.

Am Dienstag wurden bei der Polizeiinspektion Günzburg zwei Fahrraddiebstähle am Bahnhof angezeigt. Eine 18-jährige Frau schloss bereits vergangenen Donnerstag ihr Rad mit einem Schloss am Fahrradabstellplatz ab. Als sie am Dienstagvormittag zu ihrem Fahrrad zurückkam, war nur noch das Schloss vorhanden. Es handelte sich um ein graues Fahrrad der Marke Cube mit auffällig weißen Griffen. Am Rahmen befindet sich ein weiß-grüner Streifen. Außerdem erstatte ein 23-jähriger Mann Anzeige wegen Diebstahl seines Fahrrades. Montag vor einer Woche stellte er sein Fahrrad am Bahnhof ab und sicherte es mit einem Schloss. Als er ebenfalls am Dienstagvormittag zurückkam, konnte er nur noch das Schloss vorfinden. Es handelte sich hier um ein hochwertiges Pedelec der Marke Cube in schwarz. Am Lenker befand sich eine Handyhalterung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/919-0 zu melden. (AZ)