Zwei Frauen beim Ladendiebstahl in Günzburg erwischt

Zwei Frauen nehmen in einem Günzburger Supermarkt diverse Waren ohne zu bezahlen mit. Es stellt sich heraus, dass sie nicht einmal einen Wohnsitz hier haben.

Ein Ladendetektiv hat am vergangenen Freitag zwei Frauen beim Diebstahl in einem Supermarkt in der Maria-Theresia-Straße in Günzburg beobachtet. Wie die Polizei mitteilt, fielen dem Detektiv gegen 14.15 Uhr zwei Frauen auf, wie sie verschiedene Waren in mitgebrachte Taschen steckten und anschließend die Kasse ohne zu bezahlen passierten. Der Ladendetektiv sprach das Duo an und brachte es bis zum Eintreffen der Polizei ins Büro des Marktes.

Der Polizei zufolge handelt es sich um zwei rumänische Staatsbürgerinnen, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Deshalb wurden sie zunächst zur Polizeiwache gebracht. Da die Frauen eine vom Staatsanwalt geforderte Sicherheitsleistung nicht bezahlen konnten, wird eine mögliche Forderung einer Geldstrafe an die Heimatanschrift geschickt. (AZ)