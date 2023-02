Zwei Frauen fliegen beim Diebstahl in der Tankstelle auf

Ein Duo packt Waren im Wert von mehr als 60 Euro ein. Eine Mitarbeiterin der Günzburger Tankstelle ist jedoch aufmerksam.

In einer Tankstelle in der Augsburger Straße haben eine 20-Jährige und eine 23-Jährige am Montagmittag Waren im Wert von mehr als 60 Euro in ihre Taschen gepackt. Eine Beschäftigte der Tankstelle hatte die zwei jedoch laut Polizei beobachtet. Sie hielt das Duo auf und übergab sie der zwischenzeitlich verständigten Polizei. Gegen die beiden Frauen wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. (AZ)