Günzburg

vor 47 Min.

Zwei Gartenhütten in Günzburg aufgebrochen

Artikel anhören Shape

In der Kleingartenanlage "In den Hopfengärten" in Günzburg kam es jüngst zu zwei Einbrüche in Gartenhäuser. Was wurde gestohlen?

Ein Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Mittwochnachmittag gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte „In den Hopfengärten“ in Günzburg. Wie die Polizei mitteilte, wurden aus der Gartenhütte ausschließlich Lebensmittel in geringerem Wert gestohlen. Der verursachte Schaden an der Tür ist laut Polizeiangaben wesentlich höher. Täter verschafft sich durch ein Fenster Zutritt Auch zu einer zweiten Gartenhütte verschaffte sich eine Person in der zurückliegenden Woche Zugang. Hier wurde das Fenster gewaltsam geöffnet. Das Gartenhaus wurde den Angaben der Polizei zufolge anschließend durchwühlt. Ein Beuteschaden war in diesem Fall nicht zu beklagen. Polizei sucht nach Zeugen Sollten aufmerksame Spaziergänger oder andere Laubenbesitzer in den besagten Zeiträumen verdächtige Personen in der Schrebergartenanlage gesehen haben und können zur Klärung der Taten sachdienliche Hinweise geben, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 gebeten. (AZ)

Themen folgen