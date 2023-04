Zwei Kinder setzen in Günzburg einen Mülleimer in Brand

Dieser Streich dürfte für ein neun- und zehnjähriges Kind ein unangenehmes Nachspiel haben. In Günzburg zündeten sie einen Mülleimer an.

Ein brennender Mülleimer ließ in Günzburg am Samstagabend Feuerwehr und Polizei ausrücken. Am Zugang zur Tiefgarage in der Straße „Am Stadtgraben“ wurde der qualmende Eimer von der Feuerwehr Günzburg abgelöscht. Durch den Brand entstand kein Sachschaden am metallenen Behältnis. Die Beamten einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg konnten zwei Kinder im Alter von neun und zehn Jahren als Verursacher des Brandes ermitteln. (AZ)