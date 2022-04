Zwei Kunden werden zu Langfingern in Günzburger Geschäften

Die Beute ist nicht sonderlich viel wert. In einem der beiden Fälle in Günzburg geht es nur um eine Getränkedose. Doch die Folgen sind weitreichend.

Zwei Ladendiebstählen in Günzburg geht die Polizei nach. Ein 22-jähriger Mann entwendete am Mittwoch in einem Bekleidungsgeschäft ein Damen-Oberteil im Wert von knapp 15 Euro. Eine Verkäuferin bemerkte das. Sie sprach den Mann darauf an und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Mann erhält Strafanzeige wegen Ladendiebstahl

Auf diesen Dieb kommt nach Angaben der Polizei ein Strafverfahren zu. Außerdem erhielt er für die Filiale ein mehrmonatiges Betretungsverbot - ausgesprochen durch den Inhaber. In einem örtlichen Verbrauchermarkt hat ein 31-Jähriger ebenfalls am Mittwoch versucht, eine Getränkedose zu stehlen. Ein Ladendetektiv beobachtete das. Als der unehrliche Kunde den Markt ohne Bezahlung der Ware verlassen wollte, wurde er durch den Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei in ein Büro gebeten.

Der Mann erhält nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. Zudem bekam er für den Markt ein Hausverbot ausgesprochen. (AZ)